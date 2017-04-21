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Etkisiz hale getirilen teröristin boynundan haç çıktı

Şırnak’ta sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin boynunda haç kolye olması dikkat çekti.

  • İHA
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Güvenlik güçlerince Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde dünden itibaren sürdürülen operasyonlarda aralarında sözde Besta cephe sorumlusu İran asıllı bir teröristinde bulunduğu 26 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürerken etkisin hale getirilen teröristlerden birinin boynundaki kolye dikkat çekti. Teröristin boyunda haç kolye olduğu görüldü

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