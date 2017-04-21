Etkisiz hale getirilen teröristin boynundan haç çıktı
Şırnak’ta sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin boynunda haç kolye olması dikkat çekti.
- İHA
Güvenlik güçlerince Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde dünden itibaren sürdürülen operasyonlarda aralarında sözde Besta cephe sorumlusu İran asıllı bir teröristinde bulunduğu 26 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürerken etkisin hale getirilen teröristlerden birinin boynundaki kolye dikkat çekti. Teröristin boyunda haç kolye olduğu görüldü
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.