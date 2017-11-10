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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 50'yi aştı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 50'yi aştı.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 50'yi aştığı bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, istihbarat kaynaklarından alınan bilgiler kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarına 3 Kasım'da düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 50'yi aştı, çok sayıda terörist de yaralandı.

Milli tespit vasıtalarıyla yerleri belirlenen terörist kamplarına düzenlenen harekatın, örgütte büyük bir baskın etkisi yarattığı, bunun, zayiatın artmasında önemli rol oynadığı öğrenildi.

Bölgeden elde edilen bilgiler kapsamında hava harekatı sonrasında kamplara girişin, terör örgütü PKK tarafından yasaklandığı, bu durumun meydana gelen zayiatın, moral bozukluğunun yayılmasını önleme ve içeriden bilgi alınmasını engelleme çabasından kaynaklandığı belirtildi.

Hava harekatının, "bölücü terör örgütü içinde çöküntü"ye neden olduğu kaydedildi.

Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına 3 Kasım'da düzenlenen hava harekatında, 27 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

Hava harekatında 2 cephanelik, 4 araç ve 2 doçka silahının imha edildiği, teröristlerin eğitim alanları ve kontrol noktalarının vurulduğu belirtilmişti.

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