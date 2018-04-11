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Eurocontrol'dan Doğu Akdeniz'de uçuş yapacak hava yolu şirketlerine uyarıda bulunuldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol) Doğu Akdeniz'de uçuş yapacak hava yolu şirketlerine uyarıda bulundu. Buna göre, Suriye'ye düzenlenecek olası bir hava harekatı nedeniyle önümüzdeki 72 saat boyunca hava-yer füzesi tehlikesi yaşanabileceği belirtildi.

  • Reuters
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Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol), Doğu Akdeniz'den Suriye'ye karşı yapılabilecek olası hava saldırılarına ilişkin hava yolu şirketlerine uyarıda bulundu.

Bununla birlikte Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü, önümüzdeki 72 saat boyunca Suriye'ye karşı yapılacak olası hava harekatı nedeniyle Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek uçuşlarda hava-yer füzesi tehlikesi veya aralıklı sinyal kesintileri yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Öte yandan dün ABD Donanmasından yapılan yazılı açıklamada "USS Harry Truman Uçak Gemisi" ve beraberindeki 7 savaş gemisini Akdeniz’e sevk ettiği bildirildi. "USS Jason Dunham" ve "USS The Sullivans" destroyerlerinin de daha sonra gruba dahil olacağı belirtildi.

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