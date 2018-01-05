EUROSAM ve ASELSAN arasında füze savunma sistemi anlaşması imzalandı
Füze savunma sistemi konusunda Fransız-İtalyan ortaklığı EUROSAM ve ASELSAN anlaşma imzaladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa ziyareti sürerken, stratejik bir anlaşma haberi geldi.
Fransız-İtalyan ortaklığı EUROSAM ile Türkiye'den ASELSAN yeni füze savunma sistemi üretimi için anlaşma imzaladı. Açıklamayı EUROSAM yaptı.
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