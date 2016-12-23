Ev parasýný dolandýrýcýlara kaptýrdýlar

Olay, yaklaþýk 3 hafta önce Balat'ta Sarýahmet çiftinin evinde meydana geldi. Kendilerini polis olarak tanýtan dolandýrýcýlar, Durmuþ Sarýahmet'i ev telefonundan arayarak 'Terör örgütü üyeliðine karýþtýnýz, elinizdeki parayý bize verin, kurtulun' diye tehdit etti. Bunun üzerine Durmuþ Sarýahmet, olayý eþi Þerife Sarýahmet'e söyledi. Kirada oturan çift, duruma inanarak ev almak için biriktirdikleri 32 bin TL'yi bankadan çekip evlerinde sakladýklarý yaklaþýk 6 bin TL deðerindeki ziynet eþyalarýyla birlikte bir torbaya koydu. Sarýahmet çifti daha sonra kendileriyle irtibata geçen dolandýrýcýlara kapýnýn önünde poþeti verdi. Bir süre geçtikten sonra dolandýrýldýklarýný anlayan çift, polise gidip þikayetçi oldu.



BANKADAN PARA ÇEKÝP, EVDEKÝ ALTINLARLA BÝRLÝKTE VERDÝLER



Dolandýrýldýklarýný daha sonradan anladýklarýný söyleyen Durmuþ Sarýahmet, "Beni telefonla arayanlar kimlik bilgilerimi baþkalarýna verip vermediðimi sordu. Önceden ne iþ yaptýðýmý ve ev adresimi bildiklerini söylediler. Evdeki altýnlarý ve bankadaki parayý çekip poþete koymamý ve kapýnýn önüne býrakmamý istediler. Parayý çektim ve evdeki altýnlarý da poþete koyup kapýnýn önüne býraktým. Paralarý verdikten sonra dolandýrýldýðýmýzý anladýk" dedi.



"EV ALIRIZ DÝYE BÝRÝKTÝRMÝÞTÝK"



Þerife Sarýahmet ise, "Bizi telefonla aradýlar. Eþimden bankadaki paralarý ve evdeki ziynet eþyalarý istediler. Eþime, telefonla arayan kiþilerin dolandýrýcý olduklarýný söyledim. Ancak onu ikna edemedim. Bankada ev almak için biriktirdiðimiz parayý eþim gidip çekti ve evdeki ziynet eþyalarý eþim torbaya koyup aþaðý indirdi. O dolandýrýcýlarýn biran önce yakalanmasýný istiyorum. Verdiðimiz parayý ileride ev alýrýz diye biriktirmiþtik" diye konuþtu.