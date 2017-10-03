Ev ve bağ evinde 4.5 ton kaçak içki üretmiş

Edinilen bilgiye göre Kabazlı Mahallesi’nde kaçak içki üretildiği ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.A.’ya ait ev ve bağ evine operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri tarafından ev ve bağ evinde yapılan aramada, bidonlar içinde 4 bin 405 litre kaçak şarap ve 120 litre sahte rakı ile içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken İ.A. ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.