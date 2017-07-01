Eve gelmeyen oğlunu aramaya çıktı kazada öldüğünü öğrendi

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Konya- Ankara karayolunun organize sanayi sitelerinin bulunduğu bölgede meydana geldi. Çalıştığı civata fabrikasındaki gece vardiyasından çıkan Mustafa Özmen, 42 SG 895 plakalı otomobiliyle evine dönmek üzere yola çıkarken, iddiaya göre aşırı hız sonucu durakta yolcu alan Ali Tanoğlu yönetimindeki 42 DLG 58 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde dumanlar yükselince, çevredekiler ve yolcular sürücü Mustafa Özmen'i araçtan çıkardı. Otomobilin motor kısmından çıkan dumanlara yangın tüpüyle müdahale edildi. Bu sırada yoldan geçen bir hemşire de sürücü Özmen'e müdahale etti. Özmen, çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

OĞLUNU ARAMAYA ÇIKTI, KAZAYI GÖRDÜ

Kazadan habersiz Mustafa Özmen'in yakınları, babası Ömer Özmen'i telefonla arayıp, oğlunun eve dönmediğini söyledi. Ömer Özmen oğlunu aramak için çalıştığı fabrikaya gittiği sırada yolda kaza olduğunu gördü. Kaza yerine yaklaşan Özmen, kazaya karışan aracın oğluna ait olduğunu fark etti.

POLİS, OĞLUNUN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEYEMEDİ

Ömer Özmen, polislere oğlu Mustafa Özmen'in durumunu sordu. Polisler, baba Özmen'e oğlunun yaralı olduğunu hastaneye kaldırıldığını söylemekle yetindi. Ömer Özmen de yerde üstü örtülü cesedin kime ait olduğunu öğrenmek için kaza yerine inceleme yapmaya gelecek Cumhuriyet Savcısı'nı beklemeye başladı. Bir süre sonra ölen kişinin oğlu olduğunu tahmin eden çevresindekilere ve polislere, ''O benim oğlum'' diyen baba Özmen, ancak bir umut oğlunun yaralı olduğu düşüncesiyle beklemeyi sürdürdü. Daha sonra olay yerine diğer aile fertleri geldi. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaparken Özmen, ölen kişinin oğlu olduğunu öğrenip, gözyaşlarına hakim olamadı. Mustafa Özmen'in cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.