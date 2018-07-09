Eve yıldırım düştü! 30 hanelik köyü yok ediyordu

Edinilen bilgiye göre, Ovacık’ın Beydini köyünde çıkan yangın üzerine bir cami, 6 ev, köy odası ve evlere ait ahır ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi. Bölgeye Ovacık Belediyesi başta olmak üzere çevre belediyelerden itfaiye, orman bölge müdürlüğüne ait arazöz ve itfaiyelerin yanı sıra bugün itibariyle Karabük’e konuşlandırılan yangın söndürme helikopteri de sevk edilerek yangın söndürme çalışmaları başlatıldı.

Yangının kısmen kontrol altına alındığını aktaran Ovacık Kaymakamı Mehmet Zahid Doğu, yangının Ahmet Şahin’e ait kullanılmayan bir eve yıldırım düşmesi sonucu başladığını belirterek şöyle dedi:

“Bölgemizde yağan yağmurun ardından Ahmet Şahin’e ait ve yazlık olarak kullanılan eve yıldırım düşmüş. Yıldırım sonrası çıkan yangın, çoğu ahşap olan evlere sıçradı. Cami, köy konağına ardından da dört eve sıçrayan yangında toplamda 5 ev, bir cami ve bir de koy konağı kullanılamaz hale geldi. Yangına Ovacık Belediyesi, Karabük Orman İşletme Müdürlüğü, Safranbolu, Yenice, Ovacık orman işletme araçları ve yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Bizim için tek sevindirici olay can kaybının yaşanmaması. Zarar gören bütün vatandaşlarımıza devletimiz tarafından destek olunacaktır."

Bölgeye sevk edilen çok sayıda 112, arazöz, su tankerleri, AFAD, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca yangın sonrası küle dönen evler İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi