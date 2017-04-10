'HDP'lilerin yüzde 57'si 'evet' diyecek' diyen anketçiye ölüm tehdidi

Akdeniz Anket Araştırma (AAA) Enstitüsü tarafından Akdeniz Bölgesi'ndeki 8 ilde yapılan referandum araştırmasında HDP'ye oy vereceğini söyleyen seçmenin yüzde 57'sinin 'evet' diyeceği ortaya çıktı. Anket sonuçlarının ardından tehdit edilen şirketin genel müdürü Mehmet Turaçcı, Cumhuriyet Savcılığına başvurdu.

AAA Enstitüsü, 1-9 Mart tarihleri arasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan seçime girme yeterliliği bulunan 9 partinin seçmenlerine "Referandumda 'evet' mi, 'hayır' mı" diyecekleri yönünde anket düzenledi. 'Tesadüfi yöntemin kullanıldığı ankete katılan 6 bin kişiden 3 bin 558 kişisi 'evet' dedi. Telefon, online ve yüz yüze anket yapılarak, "Oy verdiğiniz parti nedir" ve "Referandumda oyunuz ne olacak" soruları soruldu.

Adana, Mersin, Antalya, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Isparta ve Burdur'da yapılan anket sonucunda yüzde 59.3 oranında 'evet' çıktı. Yapılan ankete göre, AK Parti'li seçmenlerin yüzde 93'ü, HDP'lilerin yüzde 57'si, MHP'lilerin yüzde 44'ü, CHP'lilerin yüzde 4'ü, BBP'lilerin ise yüzde 22'si referandumda 'evet' oyu kullanacağını belirtti.

Bu sonuçların kamuoyuna açıklanmasının ardından Akdeniz Anket Araştırma (AAA) Genel Müdürü Mehmet Turaçcı, HDP seçmeninin yüzde 57'sinin 'evet' diyeceği sonucuna tepki gösteren gruplar tarafından sürekli tehdit edilmeye başlandı.

Bu tehditler öldürme boyutuna kadar gidince Turaçcı, Cumhuriyet Savcılığına başvurdu. Başvuru üzerine Turaçcı'ya koruma verilmesi kararlaştırıldı.

Mehmet Turaçcı yaptığı açıklamada, yolda yürürken bile ölüm tehdidi aldığını, sosyal medyada sürekli terör örgütü tarafından tehdit edildiğini belirterek, "Ben anketörüm. Ben halkın nabzını tutmak için anket yaparım. Kaldı ki benim yaptığım anket sadece Akdeniz Bölgesini bağlıyor. Yapılan ankette insanlara sorduk 'hangi partiye oy veriyorsun' diye. Bu soruya 'HDP' yanıtı verenlere 'referandumda hayır mı, evet mi' diyeceksiniz sorusuna yüzde 57'si 'evet' dedi. Böyle bir sonuç çıktı. Bunu bazı çevreler hazmedemiyor. Benim görüştüğüm ve HDP'ye oy vereceğim diyen insanların yüzde 57'si 'evet' diyecek. Bundan dolayı ölümle tehdit ediliyorum. Can güvenliğim olmadığı için Cumhuriyet Savcılığına başvurdum. Sağ olsun onlar da bana koruma verileceğini söyledi" dedi.