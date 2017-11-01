Evin çatısına uçak kapısı düştü

BBC'nin haberine göre, Haydarabad kentinde bir evin üstüne, ağırlığı 20 kilogramdan fazla bir uçak kapısı düştüğü belirtildi.

Olayın meydana geldiği sırada evin çatısını boyayan bir kişinin öğle yemeği arası verdiği ve kurtulmasının bir şans olduğu ifade edildi.

Polis müfettişi Karan Kumar Singh, düşen kapının dört kişilik eğitim uçağına ait olduğunu ve alçak irtifada uçtuğunu açıkladı.

Singh, olayın yaşandığı bölgede eğitim uçaklarının düşük irtifada uçtuğunu kaydetti.

Pilotun ve stajyerlerinin emniyette olduğunu aktaran Singh, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını vurguladı.

Aynı bölgede, eylül ayında meydana gelen benzer bir uçak kazasından bir pilot ve stajyeri hafif yaralı olarak kurtulmuştu.