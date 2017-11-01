Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Evin çatısına uçak kapısı düştü

Hindistan'da bir aile, evlerinin çatısına düşen uçak kapısıyla şaşkınlık yaşadı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BBC'nin haberine göre, Haydarabad kentinde bir evin üstüne, ağırlığı 20 kilogramdan fazla bir uçak kapısı düştüğü belirtildi.
 
Olayın meydana geldiği sırada evin çatısını boyayan bir kişinin öğle yemeği arası verdiği ve kurtulmasının bir şans olduğu ifade edildi.
 
Polis müfettişi Karan Kumar Singh, düşen kapının dört kişilik eğitim uçağına ait olduğunu ve alçak irtifada uçtuğunu açıkladı.
 
Singh, olayın yaşandığı bölgede eğitim uçaklarının düşük irtifada uçtuğunu kaydetti.
 
Pilotun ve stajyerlerinin emniyette olduğunu aktaran Singh, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını vurguladı.
 
Aynı bölgede, eylül ayında meydana gelen benzer bir uçak kazasından bir pilot ve stajyeri hafif yaralı olarak kurtulmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Derin Analiz - 31.10.2017

Derin Analiz - 31.10.2017

Balığın bu görüntüsüne dünyadan tepki yağdı

Balığın bu görüntüsüne dünyadan tepki yağdı

Çin'de böyle çılgınlık görülmedi

Çin'de böyle çılgınlık görülmedi

Yeni nesil pasaportların özellikleri belli oldu

Yeni nesil pasaportların özellikleri belli oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA