Evin gizli bölmesinde 3 bin 54 paket kaçak sigara ele geçirildi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonucu, Ağrı ve Van’dan getirtilerek bir şahsa ait ev ve eklentilerinde bulunan gümrük kaçağı sigaranın Erzurum’da piyasaya sürüleceği bilgisi alındı. Bunun üzerine dün saat 13.30 sıralarında yapılan operasyonda tütün tespit köpeği ‘Hazır’ın tepki vermesi üzerine, evin içerisinde gizli bölmede 3 bin 54 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.