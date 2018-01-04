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Evinin önünde oynarken kaybolan Yasin’den 21 aydır haber yok

KONYA’nın Akören İlçesi'nde evlerinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki Yasin Şahin’den 21 aydır haber alınamadı. Baba Yavuz Şahin, '21 ay nasıl geçti, bir biz bir Allah bilir. Her gün işkence yaşıyoruz. Herkes sanki öyle bir çocuk hiç olmamış gibi unuttu yavrumu' dedi.

  • DHA
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Akören’e bağlı daha önce köy statüsünde olan Belkuyu Mahallesi’nde oturan Ümmü- Yavuz Şahin çiftinin 4 çocuğundan Belkuyu Anaokulu öğrencisi Yasin, 4 Nisan 2016 tarihinde okuldan döndükten sonra evlerinin önünde oynarken kayboldu.
 
Aynı gün Yasin’in bulunması için başlatılan arama çalışmaları Jandarma, AFAD ve köylüler tarafından aralıksız devam etti. Çalışmalar kapsamında başta evin çevresi olmak üzere havadan askeri helikopter ve AFAD’ın insansız hava aracılığıyla karadan arama ekipleri tarafından su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar, mağaralar, ağaç ve çalılıkların dipleri tek tek kontrol edildi.
 
ARAMALAR 24 GÜN SÜRDÜ
 
Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı ve bunun aktığı Apa Gölü girişi Mersin’den gelen dalgıç polisler tarafından sonar cihazlarıyla arandı. Aramalarda Yasin Şahin’in izine rastlanmadı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmalarının sonuçsuz kalması üzerine Akören Kaymakamlığı tarafından 24 gün süren arama çalışmaları sonlandırıldı.
 
21 ayın kendileri için eziyet şeklinde geçtiğini söyleyen baba Yavuz Şahin, "21 ay nasıl geçti, bir biz bir Allah bilir. Her gün işkence yaşıyoruz. Yasin’im unutulup gitti. Herkes sanki öyle bir çocuk hiç olmamış gibi unuttu yavrumu" dedi.

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