Yaşlı adama su sıçratıp öldüresiye dövdüler... O anlar güvenlik kamerasında

Samsun Sinop karayolunun servis yolunda meydana gelen olayda, 72 yaşındaki yaşlı bir adam yağmur dolayısıyla evinin önünde biriken suyu kürekle atmaya çalışırken otomobille yoldan geçen Ç.D. isimli şahsın kullandığı araç tarafından üzerine su sıçradı.

KOMŞULARI HASTANEYE KALDIRDI

Üzerine su sıçrayan yaşlı adamın tepki göstermesi üzere C.D. otomobille geri geri gelerek yaşlı adamın yanına geldi. Bu sırada otomobilde bulunan C.İ. araçtan inerek yaşlı adamı ölesiye dövdü. Yaşlı adama defalarca yumruk atan C.İ.’yi otomobili kullanan Ç.D. kolundan tutup otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaştı.