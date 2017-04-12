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“Evlada Mektup” reklam filmi yayında!

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından hazırlanan “Evlada Mektup” reklam filmi izleyiciyle buluştu.

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 AK Parti Kadın Kolları mensuplarının referandum sürecindeki duygu ve düşüncelerine tercüman olan filmde, teşkilat mensubu bir annenin çocuğuna yazdığı mektuba yer veriliyor.  

Memleket sevdası ve bayrak aşkıyla, bugünün çocuklarına mutlu ve güvenli bir gelecek hazırlamak için çalışan bir annenin evladına seslenişinde; vatanı için mücadele eden kadınların hisleri, tercihleri duygulu bir şekilde dile getiriliyor. 

Filmde, 4 milyonu aşan üyesiyle Türkiye’nin en büyük kadın teşkilatı olan AK Parti Kadın Kolları’nın köyden kente, hastane odasından dersliğe, yayladan deniz sahillerine kadar Türkiye’nin her yöresinde yaşayan kadın-erkek, genç-yaşlı milyonlarca seçmene nasıl ulaştığı gösteriliyor.

Bir nasihat niteliği de taşıyan film ile; geçmişte ve yakın dönemde yaşananlardan hareketle, geleceği kurgulamanın önemine değiniliyor. 

Doğu’dan Batı’ya, Güney’den Kuzey’e Türkiye’nin dört bir yöresinde faaliyetlerine devam eden teşkilat mensubu kadınların yaşadıkları hissi duygulara yer verilen filmde 16 Nisan Referandumu ile ilgili de  “Evet” vurgusu yapılıyor.   

 

 

 

 

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