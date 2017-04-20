Evlat edinen hekime mahkemeden annelik izni

Adana’da Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan aile hekimi kadın, 2014 yılında bir kız bebeği evlat edindi. İşlemlerini tamamlayan genç kadın, Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne müracaat ederek annelik izni istedi. Ancak Halk Sağlığı Müdürlüğü, ‘Aile hekimlerinin izinlerini düzenleyen yönetmelikte böyle bir izin olmadığı’ gerekçesi ile reddetti.

KARAR DERS NİTELİĞİNDE

Genel Sağlık-İş Sendikası’nın hukuki destek sağladığı doktor, verilmeyen izin talebini Adana İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Dava sürecinde kadın doktor, ailesi ile başka bir kente yerleşti. Davayı görüşen mahkeme, aile hekimine annelik izni verilmeme işlemini iptal etti. Mahkemenin ders niteliğindeki kararında ‘Evlat edinen kamu görevlisinin izne ilişkin haklarından kıyas yoluyla faydalandırılması gerektiği sonucuna varılmış olup dava konusu işlemde hukuka, mevzuata ve hakkaniyete uygunluk görülmemiştir’ denildi. Konunun hassasiyeti nedeniyle kimliği açıklanmayan aile hekimine verilmeyen annelik iznini yargıya taşıyan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, “Bir bebeğe yuva olan anneye izin vermeyen yönetime mahkeme adeta ders vermiştir” dedi.