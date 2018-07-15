Evlatsız olur vatansız olmaz

FETULLAHÇI Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde şehit olan 26 yaşındaki polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç’ın anne ve babasının acısı, aradan geçen iki yıla rağmen ilk günkü gibi taze. Zeki ve Meliha Meltem Kılınç çifti, oğullarının hatırasını evlerinin dört bir yanına astıkları fotoğraflar ve Türk bayraklarıyla yaşatıyor. 15 Temmuz’un ikinci yılında oğullarının şehitlikteki mezarını ziyaret eden aile, gözyaşlarını tutamadı.



ACILARI İLK GÜNKÜ GİBİ



Oğlunun mezarındaki fotoğrafını öpen anne Meliha Kılınç, zamanla acısının biraz hafifleyeceğini düşündüğünü ancak bunun olmadığını, acısının hala ilk günkü gibi olduğunu söyledi. “Allah bizi bu hale düşürenleri, vatanına, milletine hainlik düşünenleri her zaman kahru perişan etsin” diyen Kılınç, iyi kalpli ve iyi yürekli oğlunun bir vatansever olduğunu dile getirdi. Kılınç, “Oğlumla onur ve gurur duyuyoruz ama acısı mahvediyor. Dayanmak çok zor. Vatanına milletine hainlik düşünenleri affetmeyeceğim, affetmiyorum, Allah da affetmesin çünkü benim acım hala ilk günkü gibi hiç dinmedi. Hainlerin hepsini Allah kahretsin” dedi.



ONURLU VE GURURLUYUZ



Oğlu Muhammet Oğuz’un adını taşıyan polis merkezinde görevli polis memuru baba Zeki Kılınç ise Çanakkale Savaşı’nda 250 bin vatan evladının şehit olduğunu anımsattı. Bu milletin ilk şehidinden son şehidine kadar hepsiyle cennette birlikte olmayı dileyen baba Kılınç, “Dünyadaki tüm Müslümanların davası olan bir dava vardır, İslamiyet davası. Bu dava Allah’ın hak ve hukuk davasıdır. Ne mutlu ki bu davayı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Başkomutan’ımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu millet 15 Temmuz’da göstermiştir” ifadelerini kulandı.



VATAN İÇİN YETİŞTİRDİM



Oğlunu yeri geldiği zaman bu devlet, bu millet için gerektiğinde şehit, gerektiğinde gazi olmak için yetiştirdiğini vurgulayan Kılınç, “Onurlu ve gururluyuz. 15 Temmuz’dan sonra bazı babalar, hainlerin babaları olarak kafalarını kaldıramadan yürürken, ben bir şehit babası olarak alnım ak ve dik bir şekilde bu vatan topraklarına basarak yaşıyorum” diye konuştu. Oğluyla son görüşmesinde kendisine “Baba seni Allah’a emanet ediyorum, görüşürüz” dediğini anlatan Kılınç, “Bu dünyada beni Allah’a emanet etti, İnşallah cennette de onunla görüşeceğiz. Biz evlatsız yaşıyoruz, hüzünlü olsak da vatansız ve bayraksız olmuyor” dedi.