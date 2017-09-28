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Evlenmek istediği kadına 12 bin TL kaptırdı

İrfan Töremir'in hem evlilik hayali suya düştü hem de 12 bin TL'sini kaybetti. Daha önce bir evlilik yapan ve Töremir, bir yakınının tanıştırdığı bir kadınla ilişki yaşadı. Ancak kendisini 'Cansel' olarak tanıtan kadın, Töremir'in aldığı 12 bin TL'lik altınları geri vermedi.

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34 yaşındaki İrfan Töremir'in hem evlilik hayali suya düştü hem de 12 bin TL'sini kaybetti. Daha önce bir evlilik yapan ve Töremir, bir yakınının tanıştırdığı bir kadınla ilişki yaşadı. Ancak kendisini 'Cansel' olarak tanıtan kadın, Töremir'in aldığı 12 bin TL'lik altınları geri vermedi.  

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