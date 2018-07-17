Evrendeki en hafif parçacıklar bile Einstein'ın 113 yıllık teorisine uyuyor

Bilim insanları, evrendeki en hafif parçacıkların bile, ünlü fizikçinin 113 yıllık teorilerine uyduğunu gösterdikten sonra Einstein, yine doğru bir şekilde kendini kanıtladı. Bazı uzmanlar, yüksek enerjili atom altı parçacıklarının Einstein'ın Lorentz simetri ilkesini takip etmeyeceğini söyleyerek bu ilkeyi küçümsemişti. Kural, herhangi bir parçacığın sabit bir hızla hareket etmeleri koşuluyla, aynı fizik kanunlarını izleyeceğini belirtir. Bilim insanları bugüne kadarki en zorlu testlerde inanılmaz yüksek enerjilerde çalışmalarına rağmen, nötrinolar olarak adlandırılan atom altı parçacıkların Lorentz ilkesine uyduğunu kanıtladı.

Bazı bilim insanlarının defalarca teorilerine meydan okumasına rağmen bu bulgu, Einstein'ın evrenin yasaları için zaferi daima elinde tuttuğunu gösteriyor. Fizikçi ve makalenin baş yazarı Prof. Dr. Janet Conrad, “İnsanlar Einstein'ın teorisinin testlerini seviyor. Yapıldığı gibi i bir teoriyi çok yönlü olarak ortaya koymak inanılmaz bir şeydir” dedi. Araştırmacılar bir Lorentz ihlali alanından kaynaklanabilecek salınımlarda sıra dışı varyasyonlar aradılar. Çalışmalarına göre, herhangi bir deneyin topladığı en yüksek enerjili atmosferik nötrinoları içeren verilerde böyle bir anormallik görülmedi. Lorentz ihlali mevcut olsaydı, fizikçiler son derece yüksek enerjilerdeki nesneler üzerinde daha bariz bir etki göreceklerine inanıyorlardı.

Profesör Conrad, “Bir Lorentz ihlalinin bir sapmaya neden olup olmadığını görmek için bakıyorduk ve görmedik” diyor. Einstein'ın ilk görelilik kuramı, ilk olarak 1905'te yayımlanan Lorentz simetrisi ilkesi olarak bilinen bir kuralı içerir. Lorentz simetrisi, tüm nesnelerin ışık hızı gibi, aynı fizik kurallarını izleyeceğini belirtir. Hız, uzaydan geçen bir astronot mu yoksa kan akışınız boyunca hareket eden mikroskobik bir molekül olup olmadığına bakılmaksızın değişmez. Nesnenin hangi hızda veya yöne gittiği önemli değildir.

(Webtekno)