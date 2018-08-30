Evsiz adam, kendi adına topladıkları 400 bin doları 'tatilde harcayan' çifte dava açtı

Johnny Bobbitt adlı evsiz gazi, geçen yıl arabasının benzini bittiği için yolda kalan Kate McClure'a cebindeki son 20 dolarla benzin almış, ardından McClure ve erkek arkadaşı Mark D'Amico, evsiz Bobbitt için yardım kampanyası başlatmıştı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Johnny Bobbitt "dolandırıcılık ve komplo" suçlamalarıyla çifti Salı günü Philadelphia eyaletinde mahkemeye verdi.

35 yaşındaki Bobbitt'in avukatları, çifti "başka türlü karşılayamacakları yaşam tarzına kaynak oluşturmak için" internette Bobbitt adına yardım kampanyası başlatmakla suçluyor.

Bobbitt basına yaptığı açıklamada 28 yaşındaki McClure ile 39 yaşındaki sevgilisi D'Amico'nun parayla Las Vegas ve Florida'da tatil yaptığını ve BMW marka bir otomobil satın aldıklarını söylemişti.

Yerel medya D'Amico'nu marangoz olduğunu, McClure'un ise New Jersey Ulaştırma Departmanı'nda resepsiyonist olarak çalıştığını yazdı.

HEDEFİ 10 BİN DOLAR TOPLAMAKTI

McClure'un hedefi, Bobbitt'e iyiliğine karşılık olarak 10 bin dolar toplamaktı. Ancak hikaye, Washington Post dahil ulusal gazetelerde haber olup tüm ülkeye yayılınca kampanyaya ilgi arttı.

TOPLANAN PARA TAHİMNLERİN ÜSTÜNE OLUNCA, İŞİN RENGİ DEĞİŞTİ

İnternet üzerinden başlatılan kampanyada, 14 binden fazla kişiden yaklaşık 400 bin dolar yardım toplandı.

Toplanan paranın tahminlerin çok üstünde olmasıyla işin rengi değişti.

ABD'de bir evsiz, kendi adına topladıkları yaklaşık 400 bin doları lüks tatillerde harcadıkları iddia edilen çifte dava açtı.