Eyalet sistemi iddiaları hukuken de çürütüldü. İşte madde madde ispatı

Bugün başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Başbakan Binali Yıldırım ve pek çok bakanlar iddia edilen 'Eyalet sistemi'ne ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve bunun mümkün olamayacağını kaydetmişti.



PEKİ YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE EYALET SİSTEMİ GELEBİLİR Mİ? ANAYASA MADDELERİ EYALET SİSTEMİ HAKKINDA NELER SÖYLÜYOR?



Bu iddiaya gösterilen dayanak; 123. Maddeye getirilen 'Kamu tüzel kişiliği, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur' ve 106. Maddeye getirilen 'Bakanlıkların kurulması, kaldırılması ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir' hükümleridir.



Öncelikle Anayasa'nın değiştirilemeyen 3. maddesindeki 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' hükmü buna engeldir.



Diğer yandan Anayasa'nın;



123. maddesi (Değiştirilmiş haliyle);



'İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. Kamu tüzel kişiliği, kanunla ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulur'



126. Maddede 'Türkiye, merkezi idare kuruluş bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; illerde diğer kademeli bölümlere ayrılır. İllerin idaresinde yetki genişliği esasına dayanır. Kamu hizmetlerinin görülmesine verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili iine alan merkezi idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve yetkileri KANUNLA düzenlenir'



127. maddesinde; Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunla gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak KANUNLA düzenlenir



104. maddesinde (Değiştirilmiş haliyle); Anayasanın münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet meclisi'nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir



Hükümleri bulunmaktadır.



Buna göre,



Anayasamıza göre idare yapımız 'Merkezi' ve 'Mahalli' olarak iki bölümdür. İller ve illerin daha alt bölümleri dahi merkezi idareye dahildir. Gerek merkezi gerek mahalli idarelerin, gerekse birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı kurulması ile görev ve yetkilerinin belirlenmesi için kanun çıkarılması zorunlu bulunmaktadır. Anayasa hükümlerine göre; Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bırakın eyalet kurmayı, köy tüzel kişiliği kurulması veya kaldırılması bile mümkün değildir.



İddianın dayanağı olarak gösterilen 123 ve 106. maddelerde yapılan düzenlemelerin eyalet konusuyla yakından uzaktan hiçbir ilgisi yoktur.



123. maddede geçen kamu tüzel kişiliği kavramı iki alanı kapsar.



Bunlardan biri mahalli idarelerdir. Mahalli idarelerin kuruluş esaslarının KANUNLA belirleneceği Anayasa'nın 127. maddesinde de açkıça ifade edilmektedir.



Kamu tüzel kişilği olan ikinci tür kurumlar ise TÜBİTAK, TRT, Atom Enerji Kurumu ve üniversiteler gibi kurumlardır. 123. Maddedeki değişiklikle bu ikinci gruptaki kamu tüzel kişiliklerinin kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile mümkün hale getirilmektedir.



Ayrıca belirtmek gerekir ki Cumhurbaşkanlığının, TBMM'nin bakanlıkların, valiliklerin kamu tüzel kişiliği yoktur. Bunlar devlet tüzel kişiliğinin parçasıdır.



Daha önce Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile mümkün olan Bakanlıkların kurulması ve kaldırılması için kanun gerekliliği 1982 Anayasası ile getirilmiştir.





Kanunla düzenlenmesi zorunluluğu devam edecek olan 'Birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı kurulması' da eyalet kurulması değil, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü gibi hizmet teşkilatlarının kurulması ile ilgilidir. Bu da KANUNLA düzenlenecektir.



Eyalet, özerk bölge veya federasyon kurulması için devlet teşkilatının yasama, yürütme ve yargı erk alanlarının yeniden düzenlenmesi gerekir. Devletin bu temel erkleri merkezi ve tek ise buna üniter devlet, birden fazla ise federasyon denilir. Mesela Amerika ve Almanya eyaletlerden oluşan federasyonlardır. Hem merkezi olarak hem de hereyaletin kendi içinde faaliyet gösteren yasama yürütme ve yargı organları vardır.



Sonuç olarak yeni anayasa değişikliği ile asla eyalet sistemine geçilemeyeceği Anayasa'nın ilgili maddelerinde (değişitirilecek haliyle de) açıkça görülmektedir.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BUGÜN SON NOKTAYI KOYDU



Bugün başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Başbakan Binali Yıldırım ve pek çok bakanlar iddia edilen 'Eyalet sistemi'ne ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve bunun mümkün olamayacağını kaydetmişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye'nin üniter yapısının en büyük savunucusu, en başta gelen müdafi daima şahsım başta olmak üzere, biz olduk, biz olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş buymuş... Hiçbiri bizim gündemimizde yoktur, olmayacaktır' dedi.







ANAYASA MADDELERİ'NDEN HABERİ OLMAYAN KILIÇDAROĞLU HAKKARİ'YE ÖZERKLİK SÖZÜ VERMİŞTİ



Eline verilen kağıtlarla mikrofonlara çıkıp açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu 18. Kurultay toplantısında Hakkari'ye özerklik sözü vermişti. Daha önce de pek çok yerde gaflarda bulunan Kılıçdaroğlu, bir radyo programında yaptığı açıklamalarla yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin 18 maddeyi okumadığı ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nun 18. Kurultay'da yaptığı bu açıklama ile anayasa maddelerinden habersiz olduğu ortaya çıktı.



ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖZERKLİK GETİRECEKSE PKK NEDEN HAYIR DİYOR?



Sözde kürtleri temsil ettiğini söyleyen ancak PKK'nın sözcülüğünü yapan ve sırtlarını PKK ve YPG'ye dayayan HDP'li vekiller yazılı açıklama yaparak 'Özerklik' taleplerini dile getirmişti. Bugün 'Hayır' cephesinin başını çekenlerden olan PKK 'Evet' çıkarsa bizim sonumuz olur ifadelerini de kullanıyor. Yeni anayasa değişikliği özerklik sistemini getirecek olsa terör örgütleri 'Hayır' cephesinde olur muydu?







