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Eylem hazırlığındaki 8 kişi tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

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İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Bingöl'de 21 Ağustos 2016'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, örgüt mensuplarının aracında ele geçirilen dijital malzeme ve dokümanların incelenmesi sonucunda, kırsal alanda eğitim alan terör örgütü üyelerinin eylem yapmak üzere şehir merkezlerine gönderildiği belirlendi.

BAZI ADRESLERE OPERASYON

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsalda eğitim aldıktan sonra eylem yapmak amacıyla İstanbul'a geldikleri belirlenen terör örgütü elemanlarının yakalanması için 12 Nisan'da bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 11 kişi yakalandı.

Zanlılardan R.A, İ.D, M.A, H.A, E.S, R.O. F.T. ve C.B'nin terör örgütünün kırsaldaki kamplarında eğitim aldığının belirlendiği, T.K. ile M.S.Ç''nin terör örgütünün "yeni savaşçı" listesinde yer aldığının tespit edildiği kaydedildi.

Şüphelilerden S.K. ise emniyette verdiği ifadede, 2015'te üniversite öğrenimi sırasında Demokratik Öğrenci Dernekler Federasyonu (DÖDEF) organizasyonuna katılarak "Sevim" kod adlı kadınla tanıştığını, bu kadının kendilerini önce Diyarbakır'a daha sonra Lice kırsalına gönderdiğini, siyasi seçim çalışması yapmak amacıyla Lice'ye gittiğini ancak PKK terör örgütünün kampına götürüldüğünü iddia etti.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si Diyarbakır emniyetine gönderildi. Adliyeye sevk edilen 9 kişiden 8'i tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

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