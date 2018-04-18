Eylül ayında 10 bin polis alınacak

Bakan Soylu, Tekirdağ'daki bir otelde düzenlenen "Genel Güvelik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, bu toplantıların, Ankara, İzmir, İstanbul ve Eskişehir'in ardından beşincisini Tekirdağ'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu toplantılarla şehir güvenliği ve toplamda ülke güvenliği noktasında neyi nasıl bir süreçte yapmak istediklerini, niyetlerini, hedeflerinin neyi anlattığını, gerek kamuoyuyla gerekse şehir güvenliği ile ilgili sorumluluğu bulunan herkesle paylaşmak istediklerini aktaran Soylu, bu çerçevede paydaşlarla iletişim halinde olmak istediklerini kaydetti.

- "Asayişten memnuniyet en yüksek düzeyde olmalı"

Bazı suçların işlenmesinde azalma olduğuna dikkati çeken Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın asayişten memnuniyetinin 2018 yılında da ölçüldüğünde en yüksek noktada olması lazım. 2017'nin ilk üç ayı ile 2018’in ilk üç ayı karşılaştırıldığında asayiş hizmetlerinde de 2017 yılına nazaran, 2017 - 2016 yılına nazaran önemli değişiklikler var. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 11'lik azalma var. Türkiye genelinde hırsızlıkta yüzde 11'lik bir azalma var. Sezon başı emniyet müdürleri ve jandarma komutanları ile yapmış olduğumuz konuşmalarda hedefi verdik ama bazı vilayetlerimiz var yüzde 48-49. Burada, Tekirdağ'da da polis eksikliği olduğunu biliyorum hem bir taraftan bekçi göndereceğiz, geceleri emniyete alacağız hem de 13 bin polis vereceğiz. Söz verdim bunun 3 binini trafiğe vereceğiz, bunun 10 binini de Trakya bölgesine de biraz cömert davranacağız.

Onlar bugüne kadar sabrettiler ama şimdi zamanıdır. Bir 10 bin polis alımına daha çıktık, oradan da göndereceğiz, eylül ayında bir 10 bin polis daha alacağız. Oradan da göndereceğiz.Jandarma asayiş için 25 bin alımımız var. Bekçi alımımızda da ne kadar alacağımızı belirtmiştik. Olayların aydınlatılma oranlarında ise yüzde 12 artış var. Burada özellikle ilçe jandarma komutanlarımıza, ilçe emniyet müdürlerimize söylüyorum. Benim için önemli olan rakam, mala karşı suçların düşmesi, aydınlatılan olayların oranlarının artması. Bunu yaptığımız zamandan itibaren vatandaşımızın, hem sizlere hem de devlete olan güveni artacaktır. Kafasını yastığa vurduğu zaman vatandaş, 'polisim, jandarmam, bekçim yanı başımda' diyecek ve bu konuda rahat bir uyku çekebilecek. Bizim yapmamız gereken bu."