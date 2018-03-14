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EYP patlaması sonucu yaralanan 10 ÖSO askeri Kilis'e getirildi

Afrin kırsalında yaşanan çatışmalarda ve EYP patlaması sırasında yaralanan 10 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri Kilis’e getirildi.

  • İHA
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Zeytin Dalı Harekatı 44’üncü gününde sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖSO askerlerinin Afrin’de ilerleyişi devam ediyor. Operasyon kapsamında ev araması yapıldığı sırada EYP patlaması sonucu ve YPG ile çıkan çatışmalarda yaralanan 10 ÖSO askeri Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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