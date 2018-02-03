Eyüpsultan'da cami tuvaletinde 7 günlük bebek bulundu
Eyüpsultan ilçesi Kaptan Paşa Cami yanında bulunan bir tuvalette, 7 günlük bir bebek bulundu.
- İHA
Bebeği bulan kişi hemen yan tarafta bulunan zabıta ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri de hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
BEBEK YOĞUN BAKIMA ALINDI
Bebeğin bulunduğu yere gelen sağlık ekipleri bebeği hemen Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. İlk muayenesi yapılan bebek yoğun bakım servisine alındı.
Yapılan incelemeler sonucunda bebeğin kolundaki doğum kartından, bebeğin 7 gün önce doğduğu ve adının Tuğba Demirtaş olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.
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