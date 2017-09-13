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Eyüp’te çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

İstanbul Eyüp’te husumetlisiyle aralarında kavga çıkan şahıs silahla vurularak ağır yaralandı.

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Olay, Eyüp Defterdar Mahallesi Cebecibaşı Sokak’ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 yaşındaki Engin Güler, Mevlüt Ç.’ye ait kahvehanenin önündeki çöp kutusunu tekmeledi. Dışarı çıkan Mevlüt Ç., daha önceden husumet yaşadığı Güler ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Mevlüt Ç.’nin oğlu Kadir Ç. kahvehanede bulunan pompalı tüfeği alarak Güler'in üstüne koşmaya başladı. Kadir Ç., Engin Güler’i sokağın başında yakalayarak 3 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Güler’e ilk müdahale yaptıktan sonra Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Engin Güler’in hayati tehlikesi devam ederken Kadir Ç., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. 
 
Öte yandan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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