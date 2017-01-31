Ezana hakaret eden CHP Parti Meclis Üyesi Kadıgil, gözaltına alındı
CHP Parti Meclis Üyesi avukat Saliha Sera Kadıgil, attığı bir tweet nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
- İHA
CHP Parti Meclis Üyesi avukat Saliha Sera Kadıgil, attığı bir tweet nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında sabah ofisinde gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla yargılandığı bir davayla ilgili duruşmaya katılması gereken Kadıgil, polisler eşliğinde İstanbul Adliyesine getirildi. Kadıgil'in duruşmada ifade verdikten sonra emniyete götürülmesi bekleniyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.