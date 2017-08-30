F-16 eğitmeni pilot ihtiyacına KHK ile çare bulundu

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin öncü kuvvetini oluşturan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda (HKK) ihraçlarla birlikte başgösteren F-16 eğitmeni pilot ihtiyacına çare bulundu. HKK’da, darbe girişimi sonrası yaşanan ihraçlarla pilot sıkıntısı baş gösterdi. Bunun üzerine gönüllü dönüş için Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hazırlandı ve temel eğitim pilotu ihtiyacı gönüllü dönen pilotlarla karşılandı. Son bir yıl içinde gönüllü dönen pilotların üçü de F-16 pilotuydu. Gönüllü dönen eğitmen pilotlarla Hava gücünün temel eğitimleri büyük ölçüde tamamlandı.

İNTİBAK EĞİTMENİ İHTİYACI VAR

15 Temmuz sonrası Harp Akademileri ve askeri okullar kapatılarak öğrenciler karşılığı sivil okullara yerleştirilince, Çiğli’de uçuş okulundaki öğrencilerin eğitimleri de hızlandırıldı. 180 genç pilot adayı gönüllü dönen pilotlarca eğitime alındı. Bu eğitimlerin ardından da bu öğrencilerin F-16 uyum eğitimlerine başlamaları gerekiyordu. Ancak bu kez F-16 intibak eğitimleri için ihtiyaç baş gösterdi.

ABD VE PAKİSTAN GÖNDERMEDİ

Türkiye, F-16 eğitmeni pilot ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçti. İlk olarak uçakların satın alındığı müttefikimiz ABD ile temas kuruldu. ABD’den 6 F-16 öğretmeni pilot istendi. Ancak Amerika bu konuyu diplomatik bir pazarlık konusu etti ve kısa vadede çözüm sunmadı. Bunun üzerine Türkiye dost ülke Pakistan’a aynı teklifi götürdü. Pakistan Hava Kuvvetleri, hemen ertesi gün eğitmen pilot gönderme sözü verse de Amerika burada da devreye girdi. Amerika, Pakistan’ın Türkiye’ye eğitmen pilot göndermesine, ikili anlaşmaları gösterdi ve “Sizdeki uçak konfigürasyonu Türkiye’dekinden farklı” mazeretini öne sürerek izin vermedi.

SON KHK’DA DÜZENLEME

Konu, ABD Savunma Bakanı James Mattis’in son ziyaretinde bir kez daha masaya getirildi. Amerika ayak diremeye devam edince de Türkiye kendi çözümünü devreye soktu. Sorunun aşılması için geçen hafta, Hava Kuvvetleri’nde “zorunlu eve dönüş” olarak anılan KHK düzenlemesi getirildi. Düzenlemede yer alan koşulları taşıyan F-16 pilotları Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki görevlerine geri dönecekler.

220 PİLOTU KAPSAYACAK

Düzenlemenin yaklaşık 220 pilotu kapsadığı belirtilirken, güvenlik soruşturmaları, sağlık raporları ve 18 yılını tamamlamaya kısa süre kalan pilotlar da gözönünde tutulduğunda yaklaşık 120 ila 160 F-16 pilotunun Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na döndürülmesi bekleniyor. Bunların yaklaşık 50’sinin de F-16 eğitmeni olarak görevlendirileceği öngörülüyor. Halen Hava Kuvvetleri’nde F-16’larda bir koltuğa 0.4 pilot düşerken, eğitmen F-16 pilotları ayrıldıktan sonra geri kalan pilotlarla da, neredeyse iki katı mesai yapan uçucu personel desteklenmiş olacak. (Yeni Şafak)