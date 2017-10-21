Yerli üretim SOM füzesi, F-35 uçaklarına entegre edilecek

Geçmişte yurt dışından alınan sistemler artık yurt içinde yerli üretimle özgün biçimde geliştiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacını karşılamaya yönelik yapılan çalışmalar her geçen gün artıyor. Sektörün yurt içi projelerde kazandığı deneyimi geliştirerek ihracata katkı sağlaması amaçlanıyor. TÜBİTAK-ROKETSAN ortak üretimi Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat’ın (SOM) özellikleri saymakla bitmiyor.

Yenişafak'In haberin göre: Yoğun bir şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlanan SOM, Türkiye’de geliştirilen ilk ve tek seyir füzesi olma özelliğini taşıyor. Çeşitli yurt dışı savunma fuarlarında sergilenerek uluslararası düzeyde büyük ilgi uyandıran SOM, uçaklarımızın düşman hava savunma sistemlerinin etkili menziline girmeden, kendisine tanımlanan hedeflerin büyük bir doğrulukla vurulmasını sağlıyor.

Hem alçaktan seyri hem de özel boyası, SOM'un radara yakalanmasını neredeyse imkansız kılıyor. Türkiye'nin göğsünü kabartan yerli seyir füzesinin menzilini artırma çalışmaları ise sürüyor.

F-35 uçaklarına entegre edilecek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, SOM seyir füzesinin f-35 uçaklarına entegre edilmesi ile ilgili olarak açıklamada bulunmuştu.

Özlü “SOM füzesinin F-35 uçaklarına entegre edilmesi ve bu uçaklarda kullanılmasını öngören projeyi ROKETSAN öncülüğünde yürütüyoruz. F-35 programında 9 ülke var. Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından geliştirilen, ROKETSAN tarafından üretilip satılacak olan SOM seyir füzelerinin bu ülkelerde kullanılmasını hedefliyoruz. F-35 Joint Strike Fighter Programı, ABD öncülüğünde bir konsorsiyumdur. Alıcı ülkelerle ROKETSAN görüşmelerini sürdürüyor" diye konuşmuştu.

Özellikleri:

· Uzun Menzil (250+ km)

· Düşük Görünürlük

· KKS/ANS/YRNS/OHA ile Yüksek Hassasiyet

· Kızılötesi Görüntülemeli Arayıcı ve Veri Tümleşimi ile Yüksek Hassasiyetli Terminal Safha Güdüm

· Karşı Koyma/Karıştırma Tedbirlerine Dayanıklılık

· Ağ Merkezli Harekata Uygunluk

· Fırsat Hede erine Angajman

· Uçuş Sırasında Önceden Planlanmış Görevler Arasında Seçim

· Uçuş Sırasında Hedef Tanımlama

· Seçilebilir Vuruş Parametreleri

· Evrensel Silah Arayüzü Uyumluluğu