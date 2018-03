Facebook çalışanlarına göre 'Altın çağ' bitti

Politico'dan Nancy Scola'nın haberine göre şirket içerisindeki "homurdanmaların" öncelikli nedeni Zuckerberg ve şirketin Operasyon Direktörü Sheryl Sandberg'in altı gün boyunca hiçbir açıklama yapmamış olması.

Düşüncelerini şirketin iç yazışma ve tartışma platformlarında da dile getiren bazı Facebook personeline göre şirketin üst kademesi, üçüncü kişi ve şahısların sosyal medya devini ne kadar kötü kullanabileceği konusunda her zaman çok naif bir yönetim stratejisi izliyor.

ZUCKERBERG TARAFTARLARI VS. HAYALKIRIKLIKLARI

Bir grup Donald Trump'ın ABD Başkanı seçildiği seçimlere Rusya'nın müdahalesine yardımcı oldukları düşüncesiyle suçlu hissederken, diğer bazı çalışanlar da Zuckerberg'in bu krizle ilgili yapacağı herhangi bir değişimin aylar hatta yıllar süren mühendislik çabalarını hiç edebileceğini ifade ediyor.

Personelin çoğu 33 yaşında CEO'luğa yükselen Zuckerberg'i hâlen ilham veren bir figür olarak görüyor. Politico'ya konuşan bir kaynağın verdiği bilgiye göre bazı kişiler, şirketlerine yönelik eleştirilerin çok abartıldığını söylüyor ancak belli bir kesimin çoktan şirketle ilgili cesaretleri kırılmış durumda.

"Facebook her zaman altın çocuk oldu" diyen ismini vermek istemeyen kaynak, çalışanların bu günlerin geride kaldığını düşündüğünü söylüyor.

ZUCKERBERG: İFADE VEREBİLİRİM

Şirket şu anda Federal Ticaret Komisyonu'nun ve Avrupalı regülatörlerin yürüttüğü soruşturmayla karşı karşıya. Skandalın ortaya çıkmasının ardından ABD parlamentosundan yükselen "Zuckerberg Kongre'de hesap vermeli" seslerine genç CEO'dan "Eğer yapılacak doğru şey buysa ABD Kongresi'nde ifade vermekten mutluluk duyarım" yanıtı geldi. Zuckerberg'in yanı sıra Sandberg ve bir dönem Trump'ın danışmanlığını yapmış Peter Thiel de söz konusu krizde kendilerinin de sorumluluğu olduğunu kabul etti.

The New York Times ve The Observer'ın ortaya çıkardığı skandalla ilgili Facebook Direktörü Susan Desmond-Hellmann da "Mark ve Sheryl, durumun ciddiyetinin farkında ve daha güçlü güvenlik önlemleri için Facebook'un diğer yöneticileriyle görüşüyorlar" dedi.

FACEBOOK YÖNETİCİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Facebook içindeki kargaşayı daha da ateşleyen ise orta seviye yöneticilerden bazılarının Twitter paylaşımları oldu.

Şirketin Baş Güvenlik Müdürü Alex Stamos, krizi "güvenlikte açılmış bir gedik" olarak tanımladığı Tweet serisinde "Facebook tarihinde görülmüş en büyük veri ihlallerinden biri. Görevimi daha iyi yapmalıydım. 2018 gerçeğinde bu tip şeyleri konuşmakta daha iyi olmayı dilerdim" ifadelerini kullandı. Ancak Stamos'un Facebook'tan ayrılacağı yönünde söylentilerin çıkmasının ardından Stamos, bu yazdıklarını sildi ve yeni bir açıklama yaptı:

"Cambridge Analytica hakkındaki Tweetlerimi doğru olmadığı için değil yeteri kadar ölçüp tartmadığım için sildim. Dedikodulara rağmen hâlâ görevimin başındayım. Rolümün değiştiği doğru. Mevcut durumda rolüm değişti. Acil güvenlik riskleri ve seçim güvenliği üzerine daha yoğun çalışıyorum."

Teknoloji endüstrisinin profesyonellerine göre Facebook çalışanlarının hayal kırıklığı ve şikâyetleri önem arz ediyor. Silikon Vadisi için çalışan hassasiyeti diğer endüstrilere göre daha fazla çünkü istihdam rekabeti ve iyi mühendisleri elde tutabilmek daha fazla mücadele gerektirebiliyor.

"BİR ŞANSIM DAHA OLSAYDI..."

Bu nedenle Facebook, Haziran 2017'de "Zor Sorular" (Hard Question) adlı bir blog kurdu. Blogun amacı karmaşık konular hakkında açık açık konuşulabilecek bir forum oluşturmaktı. Blog halka açık ve en önemli okuyucu kitlesi Facebook çalışanları.

Ancak Cambridge Analytica skandalının ilk altı gününde blog bir hayli sessizdi ve bu sessizlik, Zuckerberg'in yazılı açıklamasıyla bozuldu.

Operasyon Direktörü Sheryl Sandberg ise perşembe günü CNBC'ye verdiği röportajda "Geçen haftayı bir kez daha yaşama şansım olsaydı, kesinlikle Mark ve beni daha erken konuşmaya ikna ederdim" diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Sorunun en temeline girerek, güçlü bir aksiyon almaya hazırlandıklarını belirten Sandberg, "Bunun bir güven meselesi olduğunu biliyoruz ve şirketimizin için kritik bir an olduğunun da farkındayız" diye konuştu.

(Bussines HT)