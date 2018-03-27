Facebook ve Google’dan sonra Twitter'da Bitcoin ve kripto para reklamlarını yasakladı

Kripto paralar, işi bilmeden yatırım yapmaya kalkanlar için sayısız dolandırıcılık örneği ile dolup taşıyor. Bu meseleyi alıp paravan şirketlerle saadet zincirine çevirenler bile var. Ancak kripto paraların alt yapısını, nasıl üretildikleri ve nasıl kullanıldıklarını bilmek gerekiyor.

Sosyal medyada ve Google üzerinde pek çok kripto para, danışmanlık veya yatırım şirketinin reklamlarını görüyoruz. Bu reklamların bir kısmı resmi ve gerçek şirketlerden gelse de önemli bir kısmı, dolandırıcılık yapan şirketler oluyorlar. İnsanların bilgi eksikliklerini ve yüksek ilgi düzeylerini değerlendiren bu fırsatçılar, her ay milyarlarca dolar gelir elde ediyorlar.

Facebook, Google ve Twitter, bu reklamları gösterdiği için otomatik olarak dolandırıcılık vakalarına çanak tutmuş oluyor. Çünkü her üç şirketin de gelirlerinin büyük kısmı reklamlardan kaynaklanıyor. Dolayısı ile bu konuda ekstra bir sorumlulukları da var.

Birkaç hafta önce Facebook, Bitcoin dahil bütün kripto para ilişkili reklamlara destek vermeyeceğini ve yasaklayacağını duyurmuştu. Bildiğiniz üzere bu reklamlar bir kişi ya da ekip tarafından değil, yazılımlar tarafından alınıp satılıyorlar. Yani dolandırıcılık ihtimallerini değerlendirmek çok zor. Hele ki milyonlarca reklam içinde.

Ardından sürece Google katıldı ve arama reklamlarına ilişkin kripto para konusuna yasaklama getirdi. Hal böyle olunca sürecin bir üst düzeye çıkmasını bekliyorduk. Beklenen haber de Reuters’den geldi. Haber ajansı, Twitter’ın diğer iki şirket gibi kripto para reklamlarını engellediğini duyurdu.

Bundan sonraki süreçte Twitter, token alım satımı, kripto para cüzdanı, ICO tanıtımları reklamlarını yasaklayacak. Bu hafta başlatılacak olan yeni Twitter politikalarıyla yasak uygulamaya geçecek. Bazı resmi ve sınırlı sayıdaki şirket dışında kripto para borsalarının reklamları da engellenecek. Twitter, kripto para dolandırıcılığı vakalarının artması konusundaki etkisini azaltmaya, suçlu hesapları da tek tek kapatmaya devam ediyor.

Twitter CEO’su Jack Dorsey, önümüzdeki 10 yıl içinde Bitcoin’in küresel çapta kullanılacak tek para birimi haline geleceğini açıklamıştı.

(Webtekno)