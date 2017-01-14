Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Facebook'tan PKK propagandası yapan şahıs tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sosyal paylaşım sitesinden PKK propagandası yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

  • İHA
  • 0
  • 1
  • 2
  • 1
  • 0
  • 1
x

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları, suç ve suçluyu övdükleri tespit edilen üç kişi gözaltına alındı. PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçu iddiasıyla gözaltına alınan M.A. ve K.A. adlı kadınlar serbest bırakılırken, sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan C.E. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 
Sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan hakkında soruşturma başlatılan ve yaralama olayından dolayı halen tutuklu olan G.A'nın ise Cumhuriyet Savcılığı'nca SEGBİS üzerinden ifadesi alınacak.
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fatih Sulukule’de surlar servis aracının üzerine düştü

Fatih Sulukule’de surlar servis aracının üzerine düştü

Sumo göreşçisi ile Türk pehlivan karşı karşıya

Sumo göreşçisi ile Türk pehlivan karşı karşıya

Donmuş tilkiyi bulan avcılar şoke oldu

Donmuş tilkiyi bulan avcılar şoke oldu

Tunus'ta Douz Çöl Festivali yapıldı

Tunus'ta Douz Çöl Festivali yapıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA