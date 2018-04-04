Facebook'tan toplumda kutuplaşmalara neden olabilecek yeni özellik

Sahte haberlere karşı büyük bir savaş açan Facebook, bugün yayınladığı yeni bir güncelleme ile kullanıcılarının haberin doğruluğunu kontrol etmesine imkan tanıyor. Artık haber kaynağındaki herhangi bir gönderinin üzerinde bulunan ‘i’ harfine tıkladığınızda gönderi hakkında daha fazla bilgiye ulaşabileceksiniz.

Daha fazla bilgiden kasıt nedir?

‘İ’ harfine dokunduğunuzda bir pencere açılacak. Bu pencerede öncelikle eğer söz konusu gönderi ile alakalı bir Wikipedia içeriği var ise bu içerik en üstte görüntülenecek. Altında ise gönderi ile alakalı benzer makaleler yer alacak. Benzer makalelerin altında bulunan haritada ise gönderilerin daha önce nerelerde paylaşıldığını, haritanın altında ise kim tarafından paylaşıldığını görebileceksiniz.

Dolayısı ile artık bir Facebook gönderisinin hangi arkadaşlarınız tarafından paylaşıldığını görebileceksiniz. Peki bunun size ne gibi avantajları-dezavantajları olacak? Bir sahte haber gördüğünüzde ‘i’ harfine dokunarak hangi arkadaşlarınızın bu habere kandığını görebileceksiniz. Aynı şey politik, siyasal, dini ya da farklı konulardaki görüşleriniz ile zıt ya da paralel olan gönderiler için de geçerli.

Zuckerberg, kullanıcılar arasında daha anlamlı bağlar kurmak istediklerini açıklasa da bu özellik, kullanıcıların kendisi ile zıt görüşe sahip tüm arkadaşlarını görmesini sağlıyor. Dolayısı ile insanlar zıt düşüncedeki arkadaşlarından uzaklaşıp, benzer görüşe sahip arkadaşları ile yakınlaşarak bu özellik sayesinde kutuplaşabilirler.

Özellik, şu an için yalnızca Birleşik Devletler’de kullanıma sunulmuş durumda.

(Webtekno)