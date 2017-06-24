Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Somalili mültecilerle aynı iftar sofrasına oturdu

Facebook'un CEO'su Mark Zukerberg bir ilke imza atıp Mineapolis'te Somalili mültecilerle iftar sofrasında buluştu.O kareyi de Instagram hesabından paylaştı.

Zuckerberg 26 yıl boyunca mülteci kampında yaşamış bir mülteciyle olan sohbetini anlattı. Zuckerberg, 'Amerika'da evinde hissediyor musun' diye sormuş, aldığı yanıt ise ' Ev demek istediğin şeyi yapmakta özgür olman demek. Evet. Evimde hissediyorum.'

'HAYRAN KALDIM'

Zuckerberg'ün bu sözlerle ilgili yorumu da var. Fotoğrafın altındaki notunda, Amerika'ya ne kadar da güzel bir saygı ifadesi.Tanımadığınız bir yerde yeni bir hayata başlama gücünüze hayran kaldım.' dedi.

Zuckerberg'in paylaşımı ABD Başkanı Trump'ın Somali'yi de kapsayan seyahat yasağına da bir atıf olarak nitelendi.

Facebook'un kurucusuyla aynı iftar sofrasında oturan mültecilerden biri o akşamı ve Zuckerberg'i, 'Her dine ve etnik kökene saygılı biri. Dünyayı birbirine yakınlaştırma misyonuna hepimiz destek olmalıyız' sözleriyle anlattı.

FACEBOOK'UN YENİ MİSYONU NE?

Eski misyonu insanlara paylaşma gücü vermek olan Facebook'un yeni misyonu ise ortak bir zemin oluşturmak. Yani, artık online dünyada insanlar arasında bağlantıyı sağlamak yetmediği için bunun ötesine geçmeye karar veren şirket, insanlara ortak bir toplum oluşturma gücü vermek ve herkesi birbirine yakın kılmak istiyor.