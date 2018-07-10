Fahrettin Koca kimdir Yeni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kaç yaşında nereli eşi çocuğu kim

Fahrettin Koca kimdir Yeni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kaç yaşında nereli eşi çocuğu kimdir? Vatandaşlar internet üzerinden Yeni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca biyografisini araştırıyor. Google arama motorundan araştırılan Fahrettin Koca kimdir sorusunun yanıtı haberimizde. Yeni kabinenin açıklanmasının ardından listede yer alan isimler merak konusu oldu. Listede yer alan Fahrettin Koca ise araştırılmaya başlandı. Peki Fahrettin Koca kimdir? Fahrettin Koca 1965'te Konya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde bitiren Koca, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1988'de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. Fahrettin Koca, aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcılığını, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneğinin Başkanlığını ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanlığını yürütüyor. İngilizce bilen Koca, evli ve dört çocuk babası.

SAĞLIK BAKANLIĞI GÖREVLERİ NELER?

Toplumun hayatını beden,ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hâli içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurmak,

Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla savaşarak koruyucu,tedavi edici hekimlik ve rehabilitasyon hizmetlerini yapmak,

Anne ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetlerini sunmak

İlaç, ve psikotrop maddelerin üretim ve tüketimini her safhada kontrol ve denetlemek; farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin,dağıtım yerlerinin açılış ve çalışmalarını esaslara bağlamak, denetlemek,

Gerekli aşı, serum,kan ürünleri ve ilaçların üretimini yapmak, yaptırmak ve gerekirse ithalini sağlamak.

Temel sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait olmak üzere Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve mahalli idarelerle iş birliği suretiyle gıda maddelerinin ve bunları üreten yerlerin sağlık açısından kontrol hizmetlerini yürütmek,

Mahalli idareler ilgili diğer kuruluşlarla iş birliği suretiyle çevre sağlığını ilgilendiren gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

Bulaşıcı, salgın insan hastalıklarına karşı kara hudut kapıları, deniz ve hava limanlarında koruyucu sağlık tedbirlerini almak,

Kanser, verem ve savaş hizmetlerini yürütmek ve bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşların çalışmalarının koordinasyonunu ve denetimini sağlamak,

Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, meslek personelini yetiştirmek,

Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak milletlerarası ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak.

Bağlı Birimler:

Merkez Teşkilatı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

1. Hukuk Müşaviri

İç Denetim Birimi Başkanı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı

Denetim Hizmetleri Başkanı

Strateji Geliştirme Başkanı

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü

Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Kadir

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürü

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı

Taşra Teşkilatı

İl Sağlık Müdürlükleri

Sürekli Kurullar / Bağlı Kuruluşlar

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK)

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedir?

Türkiye'nin yeni yönetim modelinde Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Erdoğan kendisine 2 ya da 3 tane yardımcı belirleyecek. Bakanlar kurulu dışında cumhurbaşkanlığına bağlı 8 başkanlık ile 4 başkanlık ofisi olacak. Bunlara ilaveten bir de kurullar var.

Cumhurbaşkanlığı ofisi isimleri ve görevleri nedir?

Yeni sistemde tüm bakanlıkları ilgilendiren konularda faaliyet yürütecek olan doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı 4 ofis olacak. Bu afislerin isimleri şöyle : Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi. Bu ofislerin görevleri şöyle: Yatırım Ofisi ile büyük yatırımlar desteklenerek yatırımcıların önü açılacak. Finans Ofisi ile İstanbul Dünya Finans Merkezi Projesi yürütülecek ve Türkiye cazibe merkezi haline getirilecek. Dijital Dönüşüm Ofisi ile devlet dijitalleşecek ve evraklar azalacak. Büyük veri analizi ve yapay zeka uygulamalarıyla yönetim yükü hafifleyecek, bürokrasi azalacak ve devlet hızlanacak.

Birleştirilen bakanlıklar ve yeni isimleri :

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bazı bakanlıklar birleştirilerek bakanlık sayısı 26'dan 16'ya düşürüldü. Yeni yapılanma kapsamında bazı bakanlıkların da isimleri değişti. Birleştirilen bakanlıklar ile yeni isimleri şöyle: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi. Yeni ismi : Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı birleştirildi. Yeni ismi : "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı" Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirildi yeni ismi : "Ticaret Bakanlığı" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirildi yeni ismi : "Tarım ve Orman Bakanlığı" Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı birleştirildi yeni ismi : "Dışişleri Bakanlığı" Maliye Bakanlığı'nın yeni "Hazine ve Maliye Bakanlığı" oldu. Ekonomi alanında 6 olan ilgili bakanlık sayısı 3'e inerken Başbakan Yardımcılığına bağlı Hazine Müsteşarlığı yeni yapılanmada Maliye Bakanlığı çatısı altına geçti. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yeni adı ise "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı" oldu.