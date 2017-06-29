Fahriye Evcen Burak Özçivit düğün fotoğrafları Fahriye Evcen gelinlik ve saçı nasıldı? Fahriye Evcen Burak Özçivit düğünü gecenin en çok konuşulan konularından birisi oldu. Fahriye Evcen gelinlik nasıldı? Dizi setinde başlayan ünlü ikili arasındaki aşk mutlu sona ulaştı ve Sait Halim Paşa Yalısı’nda dillere destan bir düğün yapıldı. Fahriye Evcen Burak Özçivit düğün fotoğrafları merak edilir olmuştu. İşte, düğünden özel kareler ve Fahriye Evcen’in çok konuşulan gelinliği.