Fahriye Evcen Burak Özçivit düğün fotoğrafları resimleri Fahriye Evcen gelinlik ve saçı nasıldı?
Fahriye Evcen Burak Özçivit düğünü gecenin en çok konuşulan konularından birisi oldu. Fahriye Evcen gelinlik nasıldı? Dizi setinde başlayan ünlü ikili arasındaki aşk mutlu sona ulaştı ve Sait Halim Paşa Yalısı’nda dillere destan bir düğün yapıldı. Fahriye Evcen Burak Özçivit düğün fotoğrafları merak edilir olmuştu. İşte, düğünden özel kareler ve Fahriye Evcen’in çok konuşulan gelinliği.
Dizi setinde başlayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit aşkı nikah masasına taşındı. Ünlü çift, Sait Halim Paşa Yalısı'nda bu gece yapılacak törenle dünya evine girdi. Fahriye Evcen Burak Özçivit düğün fotoğrafları da merak edilen konuların başındaydı. Düğünden özel kareler basına yansıdı. Fahriye Evcen gelinlik nasıldı? Güzel oyuncu giydiği gelinlikle gecede göz kamaştırdı.
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FAHRİYE EVCEN BURAK ÖZÇİVİT DÜĞÜN DETAYLARI
Törene saatler kala yalıya deniz yoluyla gelen çift, düğün saatine kadar hazırlıkları bizzat kontrol etti. Fahriye Evcen gecede Raşit Bağzıbağlı imzalı iki gelinlik giyerken, Özçivit ise Derviş Bağzıbağlı imzası taşıyan damatlığı giydi.
Nikahı Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedar kıyarken, damadın şahitliğini yapımcı Timur Savcı, gelinin şahitliğini ise Banu Savcı yaptı.
Sait Halim Paşa Yalısında diller destan gerçekleşen düğüne sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Özçivit ve Evcen çifti düğün sonrası balayı için Maldivler’e uçtu.
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