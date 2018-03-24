Faili meçhul 63 cinayetler aydınlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için kurulan özel ekip, 2015 yılı ve öncesi meydana gelen olaylara ait dosyaları tekrar ele alarak 63 olayı aydınlattı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün uzunca zamandır aydınlatılamayan cinayetleri aydınlatmak için başlattığı çalışmalar sonuç vermeye başladı.

Bu kapsamda EGM bünyesinde faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için 2015'te alanında uzmanlaşmış polislerinden oluşturulan özel ekipler, kamuoyunu olumsuz yönde etkileyen, toplum hafızasında yer etmiş faili meçhul cinayetleri tekrar ele alarak, gelişen teknolojik imkanların da yardımıyla aydınlattı.

Ekipler, faili meçhul cinayet olaylarına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda, 1990-2015 yılları arasında meydana gelen 63 olayı çözdü.

Çözülen olaylara karıştıkları tespit edilen 222 şüpheli gözaltına alınırken, 113'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.