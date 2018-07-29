Faili meçhul cinayetin aydınlatılması için özel ekip görevlendirildi

Edinilen bilgiye göre, faili meçhul cinayet ilçenin kırsal kesimde bulunan Kalabak mahallesinde meydana geldi. Hayır yapılan arazinin su hattında gönüllü çalışan 53 yaşındaki Mustafa Kut isimli kişi av tüfeği ile öldürüldü. Silah sesinin duyulması üzerine olay yerine giden mahalle sakinleri, Kut’un cansız bedenini buldular. Güvenlik güçlerinin 2 gündür yaptığı araştırmada mahallede Mustafa Kut’u kimin vurduğunun tespit edilemediği ileri sürüldü. Bunun üzerine savcılık tarafından öldüren zanlının tespit edilebilmesi için özel ekip görevlendirildi. Cinayetin aydınlatılması için çok yönlü olarak araştırmanın başlatıldığı öğrenildi.