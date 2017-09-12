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Fakıbaba: Mis gibi bizim ürettiğimiz kendi içeceklerimiz varken başka içecek içmek, sadece marka olması beni çok rahatsız ediyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Manisa'da tarımla ilgili kurum ve kuruluşları ziyaret etti.

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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen Fakıbaba, sabah namazını tarihi Hatuniye Camisi'nde kıldı. Şehzadeler Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Kurşunlu Han'da incelemelerde bulunan Fakıbaba, daha sonra Gıda, Tarım İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Fakıbaba, ardından Şehzadeler Canlı Hayvan Borsası, Beydere Tohum ve Sertifikasyon Test Müdürlüğü, Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve Damızlık Hayvan Tesislerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Enstitüde bölgedeki bağcılık hakkında bilgi alan Fakıbaba'ya üzüm suyu ikram edildi.

- "Üzüm suyu ikram edilsin"

Üzüm suyunun lokantalarda yemekle ikram edilmesi gerektiğini ifade eden Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Ayran kadar üzüm suyu da milli içeceğimizdir. Üzüm suyunda hiçbir katkı maddesi yok. Tadı çok güzel ve doğal. Çok kızdığım şey, içeriği belli olmayan ne olduğu bilinmeyen özellikle dışarıdan getirilen ürünler. Mis gibi bizim ürettiğimiz kendi içeceklerimiz varken başka içecek içmek, sadece marka olması beni çok rahatsız ediyor. Ayrandan sonra milli içeceğimiz bu olacaktır. Samimi olarak söylüyorum. Kebap veya diğer yemeklerin yanında ayran ve üzüm suyu ikram edilsin."

Fakıbaba'ya Vali Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa milletvekilleri Recai Berber ve İsmail Bilen ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti.

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