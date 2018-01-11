Fakıbaba'dan 3 bölge için önemli uyarı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Gaziantep, Şanlıurfa, ve Diyarbakır'da kuraklık gelmese bile gelebilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Buralarda ürün değişikliğine geçebiliriz. Su imkanlarını çok iyi değerlendirmemiz lazım" dedi.

Fakıbaba, Kılıçdaroğlu'nun Fransa'dan et ithalatına ilişkin Müslüman olmayan ülke eleştirilerine ilişkin, "Burası muz cumhuriyeti değil. Et nasıl alınır bunların kuralları vardır. Kılıçdaroğlu'nun tarım konusunda biraz daha çalışması lazım" dedi.