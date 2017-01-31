Fakirin düğünü zenginin şahini

Kenya’da düğün masraflarını karşılayacak paraları olmayan 3 yıllık nişanlı çift, sadece 1 dolara mal olan nikah törenleriyle internet fenomeni oldu. Düğün masraflarını karşılayamadıkları için geçen sene düğünlerini 2 kez iptal eden Wilson ve Ann Mutura çifti, minimum harcamayla evlenmeye karar verdi. Düğünlerine günlük kıyafetleriyle katılan çift, 1 doları yalnızca çelik alyanslar için harcadı. Çiftin nikah işlemleri ise kilise tarafından karşılandı. Wilson (27) ve Ann’ın (24) ttasarruflu evliliği sosyal medyada büyük övgü aldı. 1 dolarlık nikahın sosyal medyada büyük yankı bulması üzerine bir turizm şirketi, çifte 5 günlük balayı turu hediye etti.

2 BİN 500 TL’YE BİLET

İkinci olay ise Birleşik Arap Emirlikleri’nden. Reddit adlı internet sitesinden 80’e yakın şahinin uçakta birinci sınıf koltuklarda yolculuk ettiği bir fotoğraf paylaşıldı. Bir Suudi prensine ait olduğu düşünülen şahinlerin Qatar Airways uçağı ile yolculuk ettiği tahmin ediliyor. Mesafeye göre şahin başına ortalama 2 bin 500 TL bilet ücreti kesen Qatar Airways açıklamada bulunmazken internette kullanıcılar konuyla ilgili yorum yapmakta gecikmedi. Bazı kullanıcılar, kraliyet ailesinin ava çıktığını söylerken bazıları körfez ülkelerinde bu tür görüntülerin hayatın bir parçası olduğunu belirtti. Şahin yetiştiriciliğin yaygın olduğu Arap körfezi ülkelerinde başka ülkelerde de avlabilmeleri için değerli kuşlara özel kimlik ve pasaport çıkartılıyor.