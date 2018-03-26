Falcon 9'u farklı bir rotada fırlatan SpaceX, iyonosferde dev bir delik açtı

Uzaya fırlatılan roketler genel kanının aksine yer çekiminin roket üzerindeki etkisini ve basıncı azaltmak için düz değil eğri bir rotada yükselirler. Fakat Elon Musk’ın sahibi olduğu şirket SpaceX'in geçtiğimiz Ağustos ayında fırlattığı Falcon 9 isimli roketi, yükünün hafif olması sebebi ile eğri değil düz bir rotada ilerledi.

Bu da şu anlama geliyor ki Falcon 9, atmosferin yerden 70 ile 400 kilometre yükseklikte bulunan bölümü olan ve elektromanyetik dalgaları yansıtacak miktarda iyon ve serbest elektronların bulunduğu iyonosferden inanılmaz bir hızla dikey olarak geçti. Ars Technica’ya göre SpaceX’in farklı rota uygulaması, kıs süreli bir krize neden oldu.

İyonosferin içinden inanılmaz bir süratle geçen Falcon 9, iyonosferde şok dalgaları oluşmasına neden oldu. Bu devasa şok dalgaları, müthiş bir hızla genişledi ve maksimumda 1,8 milyon km2 alanı kapladı. Şu ana kadar bir roketin oluşturduğu en büyük şok dalgaları olan bu dalgalar, iyonosferde 900 kilometre genişliğinde bir delik açılmasına neden oldu.

Bilim insanlarına göre iyonosferde açılan bu delik, navigasyon sistemlerini doğrudan etkiledi. Açıklamalara göre şok dalgalarının neden olduğu iyonize ve nötr parçacıklardaki bozulma, GPS sistemlerinde 1 metre kadar bir kayma yaşanmasına neden oldu. Neyse ki dev delik 3 saatin ardından hızla kapandı.

(Webtekno)