Farklı milletlerden öğrenciler 15 Temmuz'daki destansı mücadeleyi sahneye taşıdı

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği himayesinde, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının da destekleriyle Saraybosna'daki Bosna Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu, Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek'in eski Ankara Büyükelçisi Damir Dzanko, Türk kurumlarının temsilcileri, Saraybosnalılar ve ülkede yaşayan Türk vatandaşları da izledi.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) bünyesindeki Sınırların Ötesinde Uluslararası Gençlik Kulübü (IYBB) çatısı altında buluşan yaklaşık 100 öğrencinin hazırladığı tiyatro oyunu büyük alkış topladı. 15 Temmuz kahramanlarından Ömer Halisdemir'in şehadetinin de canlandırıldığı oyun, herkesin beğenisini kazandı.

15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin ve Türk milletinin o geceki destansı mücadelesinin sahnelendiği tiyatro oyununda, Bosna Hersek, Türkiye, Azerbaycan, ABD ve Moritanya'dan amatörler performanslarını sergiledi.

"Türkiye bir ve bütün olduğu sürece Balkanlar da rahat ediyor"

Şehitler için saygı duruşu ile başlayan tiyarto oyunu öncesinde, İsa Bey İshakovic İlköğretim Okulu öğrencilerinin 15 Temmuz temalı resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Büyükelçi Koç, burada yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'in 15 Temmuz gecesi Türkiye ile birlikte sabaha kadar uyumadığını belirterek, tüm gece insanların gelişmeleri takip ettiğini ve dualarını ihmal etmediklerini aktardı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegovic'in, o gece Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü için destek mesajı gönderen ilk liderlerden olduğunu anımsatan Koç, bu mesajı çok değerli bulduklarını belirtti.

Koç, bu etkinlikle birlik ve beraberliğin vurgulandığını aktararak, "15 Temmuz gecesi yaşananları biz bertaraf edebildiysek, birlik ve beraber içinde olduğumuz için yapabildik. Bugün Afrin'de operasyonda başarılı bir şekilde Türkiye'nin güvenliğini sağlayabiliyorsak tüm Türkiye tek yürek olduğu için bunu başarabiliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin bir ve bütün olduğu sürece Balkanlar'ın da rahat ettiğini vurgulayan Koç, bundan sonraki dua ve temennilerin bu birlik ve bütünlüğün daim olması üzerine olduğunu ifade etti.

Koç, içerideki hainlerin farklı kılık ve kıyafetlerde devletin kurumları içine sızdığını anımsatarak, 15 Temmuz'un bir anlamda Türkiye'nin önünü açtığını ve bu hainlerin temizlenmesi için bir fırsat oluşturduğunu sözlerine ekledi.

IYBB Başkanı Yusuf İşler de devletin ve demokrasinin yanında olduklarını göstermek için burada olduklarını belirterek, 15 Temmuz gecesi Türk halkının darbeye karşı büyük bir kahramanlık örneği sergilediğini ve demokrasiye sahip çıktığını ifade etti.