Faruk Akdoğan kimdir? Faruk Akdoğan istifa etti

Faruk Akdoğan istifa son dakika, Yeni Niğde Belediye Başkanı kim oldu sorularının cevabı merak ediliyor. Faruk Akdoğan kimdir? Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan düzenlediği basın toplantısı ile görevinden istifa ettiğini vatandaşlara duyurdu. 1964 yılında Niğde'de doğdu. Eğitimine sırasıyla, Gümüşler Kasabası İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Lisesi mezuniyetinin ardından Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümüyle devam etti. 1999-2004 yılları arasında Niğde Genç Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002-2009 yılları arası Niğde Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı, 2005 yılında da Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanlığı görevlerinde bulunarak, eğitime olan şahsı katkısını sürdürdü. Yeni Niğde Belediye Başkanı’nın kim olacağı ile ilgili yapılan güncel açıklamaları haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

FARUK AKDOĞAN KİMDİR?

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan; 1964 yılında Niğde'de doğdu. Eğitimine sırasıyla, Gümüşler Kasabası İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Lisesi mezuniyetinin ardından Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümüyle devam etti.

1999-2004 yılları arasında Niğde Genç Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002-2009 yılları arası Niğde Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı, 2005 yılında da Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanlığı görevlerinde bulunarak, eğitime olan şahsı katkısını sürdürdü.

Akdoğan, 1991-1998 yılları arası Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığı, 1999-2001 yılları arasında ise Fazilet Partisi İl Başkanı olarak görev yaptı. 1994 yılında Refah Partisi'nden, 1999 yılında da Fazilet Partisi'nden İl Genel Meclis Üyesi seçildi. 10 yıllık İl Genel Meclisi Üyeliği görevi süresince Niğde'nin yatırım alması noktasında gayretli çalışmalar içerisinde bulundu.

Akdoğan, siyasi yaşamına, 2001 yılında AK Parti Kurucu üyeleri arasında yer alarak devam etti. Niğde'de AK Parti'nin kuruluşunda öncülük etti ve AK Parti Kuruculuğu görevini başarıyla sürdürdü. 2002 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından Niğde İl Başkanı olarak görevlendirildi.

1 Aralık 2008 yılında Yerel Seçimlerde Belediye Başkanı Aday Adayı olmak içn görevinden ayrıldı. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerde Niğde Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Evli ve üç çocuk babası Faruk Akdoğan, orta derece Arapça ve İngilizce biliyor.