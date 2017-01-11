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Faslılar’a sosyal belediyeyi anlattık

Balıkesir’in Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Eko Kentler İçin Fas Belediyeler Birliği ve Şafşafon Belediye Başkanı Muhammed El Süfyani’nin daveti üzerine Fas’a gitti.

  • MUAMMER  BAŞKAN
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Fas Üniversitesi ile Belediyeler Birliği’nin düzenlediği konferansa katılan ve burada Türkiye’yi temsil eden Kafaoğlu, hem Altıeylül Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi hem de sosyal belediyeceliği anlattı. 

BİZ ARTIK KARDEŞİZ

Afrika’nın batıya açılan kapısı olan Fas’ta temaslarda bulunan ve Kenitra Belediye Başkanı Aziz Rabbah ile görüşen Kafaoğlu, kardeş belediye konusunda ön protokol imzaladı. Konferans ayrıca Fas Devlet Televizyonu’nun 1. kanalında yayınlandı, Başkan Kafaoğlu’nun duygu ve düşünceleri Fas ekranlarında yansıdı. Kenitra Cemaati Merkezi’nde düzenlenen seminerde ise sosyal ve çevreye duyarlı belediyeciliğe vurgu yapan Kafaoğlu, “Çocuğundan gencine, yaşlısından engellisine, garip-gurabadan kimsesizlere kadar belediyenin sıcak elini vatandaşa hissettiriyoruz. Belediye olarak park, bahçe, yol gibi hizmetlerin yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında vatandaşların derdine derman, çarelerine ilaç oluyoruz. İnsanların mutlu olması için çalışıyoruz” dedi. Kafaoğlu ayrıca belediyelerin çevreye duyarlı olması gerektiğini, havanın, suyun, toprağın kirletilmesini önlemesi gerektiğini de sözlerine ekledi. 

 

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