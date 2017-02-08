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15 Temmuz gecesi Fas'ta yaşanan tüyleri diken diken eden olay

Ak Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu katıldığı bir TV programında 15 Temmuz gecesi Fas'ta yaşanan ve tüyleri diken diken eden bir olayı anlattı.

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Gündoğdu, TBMM'de patlamanın gerçekleştiği yeri Fas heyetine gezdirirken heyetteki bir kişinin gözyaşları içerisinde 15 Temmuz gecesi Fas'ta yaşanan bir olayı anlattığını söyledi. Ahmet Gündoğdu "Adam ağlayarak anlatmaya başladı. Ne oldu? dedim. 'Darbe olduğu gece biz ağlayarak sokağa döküldük. Türkiye karşıtları Türkiye'niz gidiyor. Recep Tayyip Erdoğan'ınız gidiyor, sıra size gelecek dediler. hem ağlıyoruz,. hem twit atıyoruz maç 90 dakika henüz bitmedi diye. Ertesi gün saat 10-11 oldu zaferimizi ilan ettik' diyor Faslılar. Gündoğdu sözlerine şöyle devam etti: Sonra devam ediyor adam. 'Seçmenlerimize mesaj çektik. Şu saatte şu meydana bayrağınızı da alın gelin dedik. Binlerce seçmenimiz geldi. Hepsinin elinde Türk bayrağı vardı' dedi.  

 

 

 

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