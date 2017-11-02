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Fatih Portakal yerli otomobilden rahatsız oldu

Terör destekçisi FOX TV haber spikeri Fatih Portakal, yerli otomobil için atılan önemli adımlardan sonra bir hayli endişelendi. Türkiye'nin hayali olan yerli otomobili şimdiden karalamaya başlayan Portakal, beyin yakan yorumlarda bulundu.

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Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçek olması adına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan yerli otomobil çalışmalarında bugün ilk adım atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili yapacak 5 firmayı açıklarken, 2021 yılında araçların satışa çıkacağını duyurdu.

YERLİ OTOMOBİL ALINACAK MI?

FOX Anahaber sunucusu Fatih Portakal, yerli arabayla ilgili gelişmeleri yorumladı. Yerli otomobilin alınıp, alınmayacağının şimdiden sormak gerektiğini belirten Portakal, "Başka araçların fabrikaları var ülkemizde onları ihraç ediyoruz ama öyle bir çelişki ki kendi otomobilimizi yapamıyoruz." dedi.  

 

 

 

BEYİN İTHALİNİ NASIL YAPACAĞIZ

Portakal yerli otomobille ilgili de birkaç soru sordu: "Yerli otomobil yaparken hammaddeyi nereden alacağız, teknolojisini nereden alacağız, bunu yaparken beyin göçünü, beyin ithalini nasıl yapacağız, yurt dışındaki beyin tabakasını nasıl buraya çekeceğiz, bunları hepsi birer soru işareti"

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