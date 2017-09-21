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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışma

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 23 Eylül-7 Kasım tarihleri arasında serbest geçiş sistemi çalışması yapılacak. Çalışma süresince trafik her iki yönde üçer şerit olarak sağlanacak.

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Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde serbest geçiş sistemi çalışmaları cumartesi gecesi başlıyor. 
 
Çalışmalar sırasında meydana gelebilecek trafik yoğunluğundan sürücülerin mağdur olmamaları için alternatif güzergâhları (Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri) kullanmaları istendi.
 
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası İstanbul-Edirne yönünde, ihlalli geçişlerin önlenmesi amacıyla Serbest Geçiş Sistemi tesis edilecek . Söz konusu iş kapsamında otoyol üzerinde konstrüksiyonlar (TAK) kurulacak, bu TAK’ların altından dört şeritli araç geçişi sağlanacak şekilde çalışmalar tamamlanarak yol, trafiğe açılacak.
 
İstanbul Valiliği'nce yapılan açıklamada, "Bu çalışmalar, 23.09.2017 Cumartesi günü saat 22.00’da başlayacak olup 07.11.2017 Salı günü saat 22.00’da tamamlanacak. Çalışma süresince trafik her iki yönde üçer şerit olarak sağlanacak. Çalışmalar sırasında meydana gelebilecek trafik yoğunluğundan sürücülerimizin mağdur olmamaları için alternatif güzergâhları (Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri) kullanmaları uygun olacaktır" denildi.

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