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Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde intihar etmek isteyen kişi kurtarıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde intihar etmek isteyen bir kişiyi polis, itfaiye ve vatandaşlar kurtardı.

  • İHA
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Gece saatlerinde intihar etmek isteyen bir kişi Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne çıktı. Bir müddet bariyerlerde buran vatandaş intihar etmek istedi.

Durumu gören vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler intihar etmek isteyen kişiyi vazgeçirmeye çalıştı.

Bariyerlerden sarkmaya başlayan kişi sarkıtılan iple yukarı çekildi.

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