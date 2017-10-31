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Fatih'de cadde üzerinde ceset bulundu

Fatih'te cadde üzerinde bir erkek cesedi bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Aksaray Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem alan polis ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve çevredekilerin ifadeleri doğrultusunda Gürcistan uyruklu olduğu belirlenen kişinin cesedi, ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Vücudunda herhangi bir yaralanma izi bulunmayan kişinin ölümünün uyuşturucu madde kullanımından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

 

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